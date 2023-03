Nerwowo w opozycji. "Obrazili się na sondaż"

Do wyborów zostało siedem miesięcy, a opozycja wciąż prowadzi dywagacje o wspólnej liście wyborczej. - Myślę, że twórcy sondażu obywatelskiego mieli nadzieję, że to będzie popchnięcie liderów czterech partii opozycyjnych, by na poważnie i niemal w ostatnim momencie zdecydować o wspólnym starcie. Efekt był inny. Większości liderów opozycji ten sondaż tak się nie spodobał, że obrazili się na niego - komentowała prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. - Nerwowość na ten i inne sondaże wynika z tego, że politycy wiedzą, że sondaże mają moc samospełniającego się proroctwa. Jest duża obawa, że im dłużej opozycja będzie mówiła na temat wspólnej listy i niemożliwości jej stworzenia, a nie będzie się zajmować kwestiami programowymi, tym większa będzie frustracja i brak wiary w zwycięstwo. Największy spokój po ostatnich sondażach jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Naturalne, że ci, którym rośnie, siedzą cicho. Jeżeli będzie to trzecia kadencja PiS, to z punktu widzenia opozycji będzie postępować droga od demokracji liberalnej do reżimów hybrydowych - dodała.