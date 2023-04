Nawalny przekazał złe informacje. Mówi o sądzie wojskowym

Sąd w Moskwie prowadził dziś posiedzenie, na którym rozpatrywał kwestię dostępu Nawalnego do materiałów jego sprawy karnej dotyczącej ekstremizmu. Posiedzenie było niejawne. Według polityka i jego obrony, w sprawie sporządzono 195 tomów. Nawalny i jego ludzie mają czas do 5 maja, by się z nimi zapoznać.