Tajemniczy lot do Rosji. Kto był na pokładzie?

Tajemniczy rejs rozpoczął się w sobotę o 9:55 rano na lotnisku w Monachium. Stamtąd maszyna poleciała do Frankfurtu, gdzie wylądowała o 10:29. Nie był to jednak koniec jej podróży. O 12:32 samolot ponownie wzbił się w powietrze, by o 17:27 (czasu moskiewskiego) wylądować na rosyjskim lotnisku Wnukowo.