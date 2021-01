Aleksiej Nawalny aresztowany. Rosja ponownie protestuje

We Władywostoku - jak informują światowe agencje - protestuje obecnie około 100 osób. Funkcjonariusze przepędzili tłum z centrum miasta w stronę skutego lodem nadbrzeża. Ze wstępnych doniesień wynika, że aresztowano blisko 30 uczestników demonstracji.

Pomimo mroźnej temperatury (-40 stopni Celsjusza) na ulice Jakucka wyszło 20 osób, z czego 3 zostały zatrzymane. Reszta demonstrantów rozbiegła się . Podobna liczba demonstruje także w Irkucku. Protestujących jest faktycznie tyle samo co policjantów. Do centrum miasta ściągnięto znaczne siły policji. Portal Tajga.info powiadomił o co najmniej dwóch zatrzymanych. Demonstracje odbywają się także Chabarowsku oraz Nowosybirsku.