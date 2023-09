Nauczycielka plastyki, która została wiceprezesem w PGNiG, na listach PiS do Sejmu

Na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu znalazła się Stanisława Kasprzycka. To nauczycielka plastyki z małopolskiej wsi, która - jak już informowaliśmy w Wirtualnej Polsce - niedawno została wiceprezesem w PGNiG Technologie, państwowej spółce należącej do Grupy Orlen.