Nauczyciel Roku odchodzi z pracy. "Kultura kontroli, strachu"

"Odchodzę ze szkoły publicznej po 15 latach pracy. Nie odchodzę z nauczycielstwa, ponieważ to moja pasja i nie potrafię zostawić zawodu, który kocham. Idę jednak do przestrzeni, w której będę mógł z pasją, ale przede wszystkim ze spokojem i wsparciem, działać dalej i robić coś małego, ale jednak ważnego dla świata. Bo zawód nauczyciela taki jest - mimo różnych trudności, to naprawdę piękny zawód" - podkreślił Nauczyciel Roku 2021.