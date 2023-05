Nastolatek z Krymu ofiarą propagandystki Kremla. Powiedział, że "jest za Ukrainą"

" Czy boisz się kontrofensywy Ukrainy?" - z takim pytaniem do przechodniów w Jałcie na Krymie zwróciła się Alina Lipp, rzekomo niezależna niemiecka dziennikarka, relacjonująca to, co dzieje się w Ukrainie. Młody chłopak odpowiada: "My jesteśmy po stronie Ukrainy". Po publikacji materiału w mediach społecznościowych, został zatrzymany i zmuszony do przeprosin za swoje słowa. Nie wiadomo, co teraz stanie się z nim i jego rodziną.