"Narodowy Dzień Złodzieja", czyli populizm zawsze w cenie [OPINIA]

Możesz latami słusznie gardłować, że udający szeryfa Ziobro to populista. Możesz raz za razem punktować ministra sprawiedliwości za demolowanie wymiaru sprawiedliwości. Ale gdy sam jesteś populistą, ostatecznie to wyjdzie na wierzch. Choćby w sytuacji, gdy nawołujesz do trzymania w więzieniach drobnych złodziejaszków.