Narodowcy i rolnicy dogadani. W sobotę zrobią marsz pod ambasadę USA

Rolnicy i narodowcy zawarli sojusz w sprawie ich zdaniem groźnej dla Polski, a uchwalonej w USA ustawy 447. Dotyczy ona odszkodowań za mienie osób, pochodzenia żydowskiego, które zginęły w Holocauście. W sobotę planują wielotysięczny przemarsz pod ambasadę Stanów Zjednoczonych.

Marsz "Stop 447" przejdzie w sobotę 11 maja trasą od Kancelarii Prezesa rady Ministrów do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Wydarzenie organizowane przez Roberta Bąkiewicza ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i ONR, poparli rolnicy AGROunii.

Nie damy ziemi

W maju zeszłego roku prezydent USA podpisał ustawę JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today), znaną szerzej jako ustawa 447. Daje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania kanałami dyplomatycznymi organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu, a starających się o odzyskanie żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców.