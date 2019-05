Brudziński ws. roszczeń: "Polska żadnych zobowiązań nie ma"

- Figa z makiem. Dopóki jest rząd PiS, nie ma mowy o tym, aby jakiekolwiek roszczenia, aby jakakolwiek polska złotówka popłynęła w sposób nieuprawniony do kogokolwiek, nawet jeśli ma siedzibę na bardzo drogiej i prestiżowej ulicy nowojorskiej - stwierdził na antenie TVP Info Joachim Brudziński.



W swojej wypowiedzi polityk Prawa i Sprawiedliwości wykonał gest, pokazując dwie ściśnięte pięści z wysuniętymi palcami pomiędzy kciukami. Dodał także, że żadne pieniądze nie popłyną także do organizacji z siedzibami w Tel Awiwie czy Berlinie.

"Nie jesteśmy nikomu nic winni"

Temat wojennych reparacji wrócił w sobotę. Podczas pikniku patriotycznego w Pułtusku mówił o tym m.in. Jarosław Kaczyński. - Polska żadnych zobowiązań nie ma, zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności i przyzwoitości - stwierdził prezes PiS. Polityk dodał, że to właśnie Polakom należy się zwrot pieniędzy za II Wojnę Światową. - To nam niektórzy na zachód od polskich granic są winni może nawet ponad bilion dolarów. My nie jesteśmy nikomu nic winni. Nasza polityka musi być w tych sprawach zdecydowana - mówił Kaczyński.