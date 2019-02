Prawicowy publicysta wywołał skandal w Australii. "Żydzi chcą okraść Polaków"

Urzędnicy imigracyjni kilkukrotnie zatrzymywali publicystę Stanisława Michalkiewicza w podróży do Australii i Nowej Zelandii. Wypytywali o jego poglądy na temat aborcji, mniejszości oraz stosunek polityki Izraela i Żydów. Odwołano jeden z jego wykładów.

Sensację i oburzenie wzbudza w Australii i Nowej Zelandii seria wykładów Stanisława Michalkiewicza, publicysty, który w ostrych słowach krytykuje roszczenia Żydów do mienia w Polsce. Największy dziennik "The Australian" nazywa go "polskim antysemitą" i "prowokacyjnym prezenterem Radia Maryja". Cytuje jego skandaliczne słowa, że "Żydzi chcą okraść Polaków z 65 miliardów dolarów".