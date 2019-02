Seria wpadek Amerykanów. "Ręce opadają"

Konferencja bliskowschodnia sprawiła, że w Warszawie pojawiło się wielu Amerykanów. A ci jak mało kto potrafią zignorować polską wrażliwość historyczną. Niektóre przykłady ze środy przekraczają granice kompromitacji.

Jeśli nie szok, to co najmniej konsternację wywołały wśród wielu Polaków słowa amerykańskiego sekretarza stanu USA. Mike Pompeo w trakcie konferencji bliskowschodniej zwrócił się do "polskich kolegów", by przyspieszyli prace nad ustawą, która umożliwiałaby obywatelom amerykańskim uzyskanie odszkodowań od... Polski. Chodzi o osoby pochodzenia żydowskiego, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu.