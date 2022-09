Największa akcja ewakuacji chorych dzieci w historii. Tak Polacy ratują im życie

W ciągu kilku miesięcy udało się nam wywieźć z Ukrainy ok. 1000 dzieci chorujących na nowotwory. Do Polski trafiło ok. 400 z nich. Najmłodsze dziecko miało zaledwie 35 dni. Dzieci nadal są ewakuowane. - Jednemu dziecku, już pod koniec podróży, zatrzymała się akcja serca, było reanimowane. Zatrzymał się pociąg, śmigłowiec odwiózł je do szpitala, ale niestety później zmarło. To jest dla mnie najcięższa historia - opowiada Paweł Szczuciński, koordynator ewakuacji.