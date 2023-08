"Najskuteczniejsze i najbardziej konfliktowe". Tak Polacy postrzegają PiS

W lipcu CBOS zapytał respondentów o wizerunek partii politycznych w Polsce. Zdaniem 59 proc. respondentów PiS ma określony program, wiadomo do czego zmierza. Przeciwnego zdania było 23 proc. badanych. To bardzo dobry wynik w porównaniu do postrzegania pozostałych ugrupowań. W odniesieniu do Koalicji Obywatelskiej 34 proc. badanych uznało, że ma określony program, 37 proc. było przeciwnego zdania; jeśli chodzi o Lewicę, było to 32 proc. wobec 34 proc.; Polskę 2050 Szymona Hołowni - 26 proc. wobec 39 proc.; PSL-Koalicja Polska - 24 proc. wobec 35 proc.; Konfederację WiN - 29 proc. wobec 30 proc.