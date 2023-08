Zareagował na sensacyjne doniesienia. Powiedział, co myśli o PiS

Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje, że do wyborów nie zmieni koalicjanta. Jak podkreśla, po złożeniu dokumentów do PKW, start PSL w ramach Trzeciej Drogi jest pewny. Szef ludowców odpowiedział też, czy widzi szansę na wejście do rządu, który nie będzie się składał z partii obecnie opozycyjnych.