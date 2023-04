"Najsilniejsze wojska lądowe w Europie". Mało realne zapowiedzi Błaszczaka

- Minister Obrony Narodowej ma ambitne plany zwiększania liczebności Sił Zbrojnych i powoływania nowych jednostek, jednak to wielkie wyzwanie - mówi Link-Lenczowski. - Zaglądając do raportu NATO, w 2015 roku Wojsko Polskie liczyło 98,9 tys. żołnierzy, natomiast w 2020 roku liczebność wzrosła do 116,2 tys. W latach 2021 i 2022 odpowiednio jest to 121 tys. i 112,5 tys. Zakładam, że po weryfikacji będą to wyższe wartości, ale proszę zobaczyć, ile brakuje do deklarowanych 300 tys. A mówimy o siedmiu, a nie dwóch latach! - podkreśla ekspert.