Najnowszy sondaż. Zaskakujący wynik Konfederacji, PiS liderem

Sondaż grupy Kantar został przeprowadzony w dniach 18-19 maja 2020 roku na grupie 954 Polaków z prawem do głosowania w wyborach. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo - przyp. red). Badanie odbywa się co miesiąc.

Sondaż. PiS liderem, Konfederacja ze znacznym wzrostem poparcia

Jak czytamy w opublikowanych wynikach sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na Zjednoczoną Prawicę, czyli koalicję PiS, Porozumienia oraz Solidarnej Polski , swój głos oddałoby 37 proc. badanych. To wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do sondażu z kwietnia.

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska, która otrzymałaby 23 proc. głosów. To wzrost o 2 punkty procentowe. Co zaskakujące, na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z 11 proc. poparciem. To wzrost aż o 3 punkty procentowe w stosunku do sondażu z kwietnia.