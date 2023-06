Najnowszy sondaż WP. Jasna ocena nowego pomysłu prezydenta

Prezydent chce decydować o polityce zagranicznej kraju. I właśnie dlatego na stół położył tzw. ustawę kompetencyjną. Jak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski, nawet wyborcy Zjednoczonej Prawicy nie są do tego przekonani. Tylko co piąty pytany odniósł się do tej propozycji pozytywnie.