Najgorętszy weekend lata? Czekają nas tropikalne noce

Na południu Polski może być pochmurnie oraz deszczowo - mówił w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W południowych województwach, od opolskiego po lubelskie, można spodziewać się deszczów i burz z opadami do 65 l na metr2. - Po tej sytuacji będziemy mieli do czynienia z klinem wyżowym. Będzie sporo słońca. W weekend do Polski dotrze bardzo ciepłe, zwrotnikowe powietrze. Na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni Celsjusza. 30 stopni zanotujemy praktycznie w każdym punkcie kraju. W nocy piątku na sobotę i soboty na niedzielę będziemy mieli do czynienia z frontami tropikalnymi. Temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Po burzowym epizodzie czeka nas upał. Około niedzieli mogą pojawiać się burze - dodał synoptyk. Cała Polska może być objęta ostrzeżeniami meteorologicznymi. Wysokie temperatury mogą doprowadzić do przegrzania organizmu. Lepiej w tym czasie nie wychodzić na zewnątrz. Należy pić duże ilości płynów. Osoba dorosła powinna w czasie upałów pić nawet 4 l wody dziennie. We Włoszech temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni. Po weekendzie upały się utrzymają. Grzegorz Walijewski podkreślił, że długoterminowe prognozy na lato jak na razie się sprawdzają. W sierpniu pogoda może być równie upalna co w lipcu.

Rozwiń