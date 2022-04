Nagrał film i pokazał, jak Rosja korzysta z francuskiej technologii do zabijania w Ukrainie

Według Paszy pojazd został zmontowany w fabryce w Wołgogradzie zgodnie z francuską licencją i projektami. - To tylko jeden z przykładów schematu, który pozwala zachodnim spółkom omijać embargo i dostarczać rosyjskiej armii technologię militarną - przekonuje. - Działo się to z udziałem rządu i jego cichym przyzwoleniem. Prawdopodobnie nie pomyślano nawet o tym, do czego to może doprowadzić i ile ludzkich żyć będzie to kosztować. Nie tylko w Ukrainie, ale na całym świecie - dodaje.