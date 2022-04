Czeski ekspert: Federacja Rosyjska stoi przed realną groźbą rozpadu

Zdaniem Czecha tendencje odśrodkowe mogą pojawić się także w wyniku inwazji na Ukrainę. - Moskwa wysyła na wojnę młodych żołnierzy z odległych części kraju, a zamiast bohaterów do domów wracają miejscowe matki z synami w trumnach, co może wywołać niepokój i niechęć do Kremla - podsumowuje.