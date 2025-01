Tragiczny wypadek Flixbusa przy granicy z Polską. Wstępnie wiadomo, co było przyczyną

W sobotę około godz. 15 autokar jadący z Berlina do Szczecina wpadł w poślizg krótko za węzłem autostradowym Uckermark, uderzył w barierkę i przewrócił się na bok . W wypadku zginęła 29-letnia kobieta z Europy Wschodniej oraz 48-letni mężczyzna z Niemiec. Ranni zostali przewiezieni do szpitala.

"Z przykrością potwierdzamy, że 11 stycznia około godziny 15 doszło do wypadku z udziałem autobusu FlixBus obsługiwanego przez naszego partnera. Wypadek miał miejsce na trasie z Berlina do Szczecina, na autostradzie A11 w pobliżu granicy z Polską. Na pokładzie autobusu znajdowało się 13 pasażerów i kierowca. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do pobliskich szpitali" - poinformowała WP Julia Grzegorczyk z biura prasowego Flixbusa.