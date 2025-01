Ojczym wrzucił 8‑latka do wrzątku. Dramatyczne ustalenia

Do dramatycznych wydarzeń doszło 31 grudnia we wsi Krosino pod Świdwinem. Mateusz K., 33-letni ojczym, wrzucił ośmioletniego chłopca do wanny z gorącą wodą. Dziecko trafiło do szpitala z poparzeniami obejmującymi 30 proc. ciała.

Jak wynika z ustaleń "Faktu" chłopiec początkowo milczał o tym, co się stało. Lekarka, która opatrywała dziecko podejrzewała jednak, że 8-latek padł ofiarą przemocy domowej. Chłopiec wyznał co się stało, dopiero bez obecności matki. Wtedy, przyznał on, że to ojczym go skrzywdził. Rodzina nie miała założonej Niebieskiej Karty, a policja wcześniej nie interweniowała.