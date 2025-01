Energa Operator: Masowe awarie prądu na Pomorzu

Co dalej z zimą? Jest prognoza na kolejne dni

Pogotowie energetyczne rozwiązuje problem. Do pracy ruszyło w niedzielę 150 brygad, które mają naprawić uszkodzenia sieci .

W powiatach nadmorskich wieje silny wiatr. Osiąga on w porywach do 85 km/h. To dodatkowo utrudnia sytuację, uniemożliwiając służbom pogotowia energetycznego sprawne likwidowanie awarii.