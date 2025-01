Beata Klimek, mieszkanka Poradza, zaginęła w tajemniczych okolicznościach 7 października 2024 r. Kobieta odprowadziła rano swoje dzieci na szkolny autobus i miała jechać do pracy. Nigdy tam jednak nie dotarła.

Od momentu zaginięcia Beaty Klimek służby już kilkakrotnie pojawiły się na posesji Jana K. - męża zaginionej . Za pierwszym razem przeprowadzono dokładne przeszukania działki, domu i pobliskich zbiorników wodnych - miało to miejsce 20 listopada. Zabezpieczono również dwa samochody. Podczas drugiej wizyty - 26 listopada - policjanci pobrali próbki do badań z garażu. Trzeci raz wrócili w piątek, 6 grudnia.

Nikt nie wie, co stało się z Beatą. "Działania służb utknęły w miejscu"

Nikt nie wie, co stało się z Beatą. "Działania służb utknęły w miejscu"

Również w obecnym roku, 3 stycznia, kilka nieoznakowanych radiowozów pojawiło się na posesji Klimków. W akcję poszukiwawczą zaangażowane były także psy, które są szkolone do wykrywania zapachu ludzkich zwłok. I tym razem żaden ślad nie został znaleziony, ani nikt nie został zatrzymany.

Do akcji została początkowo włączona grupa płetwonurków, która przeszukiwała pobliskie zbiorniki wodne. Ich poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatów.

Funkcjonariusze lokalnej policji potwierdzają, że sprawa jest w toku, ale nie ukrywają, że jest ona wielowątkowa. - Prowadzimy działania, ale właśnie ze względu na to, że jest to mała społeczność, to udzielamy minimum informacji - mówi nam jeden z policjantów.