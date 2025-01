Biała noc w Polsce. Spadnie nawet 40 cm śniegu, są nowe alerty

W sobotę wieczorem w Polsce nadal występują opady śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm, na północy o około 10 cm. Na wybrzeżu możliwe są burze.

Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW dla części Polski. W części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego aktualne są ostrzeżenia drugiego stopnia o opadach śniegu. "Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm" - informuje IMGW.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia o opadach śniegu obowiązują w niemal całej północnej Polsce - od Szczecina po Olsztyn. "Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm" - podaje IMGW.

Podobne ostrzeżenia obowiązują w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego oraz w woj. śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. W południowej części Małopolski śniegu spadnie najwięcej. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Śniegu lokalnie może spaść nawet do 40 cm.

Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich do 3 st. C lokalnie nad morzem. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognozowane opady śniegu w Polsce. Mapa interaktywna IMGW:

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże, z opadami śniegu. W rejonach podgórskich Karpat pokrywa śnieżna wzrośnie o 15-20 cm. Na pozostałym obszarze kraju przyrost wyniesie od 5 do 8 cm. Temperatura minimalna spadnie do -6 st. C w górach, a nad morzem do 1 st. C.

Pogoda w niedzielę. Nadal będzie sypać śnieg

Niedziela przyniesie zachmurzenie duże z możliwymi rozpogodzeniami nad morzem i na północnym zachodzie. Najwięcej śniegu spadnie w górach, gdzie pokrywa wzrośnie o 20-25 cm. W reszcie kraju przyrost wyniesie 5-10 cm. Temperatura maksymalna od -1 do 1 st. C, w górach do -3 st. C.

