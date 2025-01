Co dalej z zimą? Jest prognoza na kolejne dni

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Nad Europą dominuje rozległy niż znad południowej Skandynawii, jedynie południowy zachód i południowy wschód kontynentu znajdują się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia - informuje IMGW, dodając, że Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu.

Z zachodu na wschód wędruje chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie, jedynie południowy wschód kraju pozostaje jeszcze w cieplejszej masie powietrza.

Będą opady deszczu i śniegu

We wtorek, podobnie jak w poniedziałek, będzie trochę cieplej, miejscami mogą pojawić się opady deszczu, na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Z kolei w Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C, 4 st. C na północy, około 6 st. C w centrum i na zachodzie do 10 st. C, 12 st. C na południowym wschodzie.

W środę miejscami - głównie na północy i południu - opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. C, 1 st. C miejscami na północy i w kotlinach górskich do 3 st. C w centrum i na zachodzie oraz 5 st. C na południowym zachodzie.

Wrócą też ujemne temperatury

W kolejnych dniach możemy spodziewać się, że temperatury spadną, choć do piątku nie będą one ujemne. Sporo chłodniej zrobi się w weekend, kiedy to miejscami zobaczymy temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza. Na południu w górach mogą spaść one nawet do minus 7 stopni w sobotę czy minus 8 w niedzielę.

Mrozy utrzymają się jeszcze przez kolejny poniedziałek, a potem znowu wrócą dodatnie temperatury. Jak podaje TVN Meteo, w weekend 18-19 stycznia możemy oczekiwać krótkiego ocieplenia, po którym to zastanie nas ochłodzenie i mroźna pogoda w całej Polsce.

Podano prognozowane temperatury na kolejne dni © IMGW

