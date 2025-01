Pogoda może zaskoczyć. Nagle zrobi się ciepło. Nawet 10 stopni w cieniu

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 6 stopni w centrum, do 10 stopni na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich okresami dość silny, na Podkarpaciu także silny, do 45 km/h, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni, tylko na północnym wschodzie kraju początkowo południowo-wschodni. Porywy wiatru na zachodzie i południu wyniosą do 65 km/h, w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego lokalnie do 85 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru będą osiągać nawet 110 km/h.