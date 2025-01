Ocieplenie tylko na chwilę. Wraca zima ze śniegiem

Pierwszy solidny mróz tej zimy odnotowano w Poroninie, gdzie termometry wskazały -17 stopni Celsjusza, a w Nowym Sączu przy gruncie aż -20 st. C. Jednak już w poniedziałek ciepły front atmosferyczny związany z niżem nad Danią przynosi ocieplenie.

Napływ ciepłego powietrza znad Morza Śródziemnego spowoduje wzrost temperatury. W poniedziałek na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 10 st. C. We wtorek jeszcze będzie ciepło. Temperatura wyniesie od 3 stopni na wschodzie do 10 stopni na południu Polski.