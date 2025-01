Putin się nie ugnie. Amerykanie ujawniają żądania Rosji

Cele Putina pozostają te same: nie dopuścić Kijowa do NATO i zmusić Sojusz do rezygnacji z rozmieszczenia wojsk w Europie Wschodniej w celu zapewnienia "braku zagrożeń dla Rosji" - podaje ISW. Tym samym analitycy z waszyngtońskiego think tanku zgadzają się z informacjami, o których w sobotę pisał "Financial Times".