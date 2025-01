Śnieżyce suną przez Polskę. Setki interwencji, masowe awarie i napór wody z Bałtyku

W Łebie, przy ul. Jachtowej, zabezpieczono budynek portu jachtowego z powodu wysokiego napełnienia Bałtyku i niekorzystnego wiatru. Woda wylewała się na parking, co skłoniło burmistrza do zwołania sztabu kryzysowego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi opadami śniegu w niedzielę, co może prowadzić do kolejnych utrudnień .

Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu kraju o około 5 cm do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm, a w Tatrach o 25 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie w niedzielę od minus 4 st. C w rejonach podgórskich, przez około 0 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem.