Śnieżyce paraliżują południowe stany USA

Ekstremalne warunki pogodowe na południu USA doprowadziły do poważnych zakłóceń w codziennym życiu mieszkańców. Burze śnieżne spowodowały przerwy w dostawie prądu w Georgii, Karolinach i innych stanach. Setki tysięcy ludzi zostało pozbawionych elektryczności.

Śnieżyce stworzyły niebezpieczne warunki na drogach, szczególnie z powodu oblodzenia. W Karolinie Północnej doszło do karambolu dziewięciu pojazdów. Na lotniskach, takich jak Atlanta i Charlotte, odwołano tysiące lotów, co spowodowało długie kolejki do kontroli bezpieczeństwa.