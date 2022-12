"Nadwyrężona wiarygodność". Czy Polska i Niemcy sobie pomogą?

Polska i Niemcy powinny wspólnie pracować nad nowymi koncepcjami architektury bezpieczeństwa oraz nad wzmocnieniem fundamentów państwa prawa w Europie, przygotowując grunt do przyjęcia Ukrainy do struktur UE. Wejście Ukrainy do Unii spowoduje przesunięcie punktu ciężkości Europy na wschód, przez co zwiększy się znaczenie osi Berlin-Warszawa.