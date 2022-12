Skandal w Niemczech zatacza coraz szersze kręgi. W tle siły zbrojne

Jak wynika ze wspomnianego pisma - niemieckiego resortu spraw wewnętrznych do Komisji Spraw Wewnętrznych Bundestagu, do którego dotarła agencja DPA, w obławie na skrajnie prawicowe ugrupowanie Obywateli Rzeszy 7 grudnia zarekwirowano co najmniej dziesięć sztuk nielegalnej broni palnej. Informację tę berlińskiemu studiu ARD potwierdziły także służby bezpieczeństwa. Wcześniej informowały o tym "Welt am Sonntag" oraz "Spiegel".