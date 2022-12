Steinmeier po spotkaniu z Dudą. "Obiecujemy, że tak pozostanie"

Duda podziękował za decyzję o wysłaniu do Polski niemieckich baterii Patriot do ochrony nieba. - Polacy przyjęli to jako ważny gest, szczególnie po tym, co stało się na naszej wschodniej granicy, gdy spadła rakieta i zabiła dwóch polskich obywateli. Na szczęście był to tylko wypadek, ale oczywiste jest, że wzmocnienie ochrony przeciwrakietowej Polski ma ogromne znaczenie dla budowy naszego bezpieczeństwa - podkreślił Duda. W najbliższych dniach odpowiednie grupy ekspertów mają się spotkać, aby ustalić miejsce, w których będą stacjonowały baterie Patriot.