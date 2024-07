Murem za księdzem. Decyzja biskupa poruszyła Ząbki. "Jest ogromnym wsparciem"

- Bardzo dobrze go wspominam. Wiem, że często robił wycieczki, częściej niż inni księża. Był też dla wszystkich osób miły - przyznał jeden z ministrantów z kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, zapytany o księdza Przemysława Matuszewskiego. Młodzież z podwarszawskiej miejscowości z własnej inicjatywy poprosiła rodziców, by razem z nimi stanęli w obronie księdza wikariusza, który po decyzji biskupa Romualda Kamińskiego został oddelegowany do innej parafii. To wszystko nie spodobało się mieszkańcom Ząbek, którzy stanęli w obronie ks. Matuszewskiego. Reporter WP Jakub Bujnik pojawił się na miejscu, by porozmawiać z parafianami. Rodzice i uczniowie postanowili działać, by zatrzymać przeniesienie księdza. W jeden dzień zebrali ponad tysiąc podpisów, które złożyli bezpośrednio w kurii. - Ksiądz Przemek był osobą, która nie zmuszała nas do tej wiary. Lekcje z nim były fajne i przyjemne - przyznała jedna z uczennic szkoły podstawowej. - To niesamowite, jaka jest ta umiejętność wychodzenia z zakrystii do ludzi, a nie tylko stawanie na progach ołtarza. Ksiądz Przemek wychodzi po prostu do ludzi. - Ksiądz Przemek jest dla nas ogromnym wsparciem. Zawsze można z nim o wszystkim porozmawiać. - Zabierał nawet rodziców na kajaki. Dla dzieci jest ich dobrym kumplem. Sprawia, że dzieci się przed nim otwierają, a on słucha, doradza i tłumaczy. - Normalny człowiek, idzie się dogadać. Nie jest chytry na pieniądze - usłyszeliśmy od mieszkańców Ząbek. Decyzja biskupa rozsierdziła parafian, którzy będą starać się zrobić wszystko, by nie doszło do zmiany parafii dla ks. Matuszewskiego. W sprawę zaangażowała się również wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbek. Obejrzyj cały materiał Jakuba Bujnika, by poznać więcej szczegółów tej ważnej dla mieszkańców sprawy.