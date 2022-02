Müller: wydarzenia na Ukrainie to de facto wypowiedzenie wojny

Trwa posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, ministra MON, MSWiA i innych członków komitetu. - Została złożona dyspozycja do naszego stałego przedstawiciela przy NATO, aby złożył wniosek o uruchomienie art. 4 NATO, czyli wspólnego spotkania i monitorowania sytuacji potencjalnego, ale rzeczywistego, możliwego zagrożenia naruszenia granic Sojuszu Północnoatlantyckiego — przekazał Müller. Wniosek został już złożony do Sekretarza Generalnego NATO razem z grupą sojuszników, którzy "również podzielają to zdanie".