Msza tylko w kościele? Ksiądz o nabożeństwach online

- Wielokrotnie Episkopat i wielu biskupów informowało, że msza święta przez internet to nie jest to samo, co uczestnictwo realnie w liturgii w kościele. To nie jest to samo, ponieważ trudno uczestniczyć we mszy przez internet. Przez internet można duchowo towarzyszyć tym, którzy się modlą. I rzeczywiście dla wielu ludzi jest to problem - mówił w programie "Newsroom" WP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak. Według rozmówcy Agnieszki Kopacz, ograniczenie liczby wiernych w kościołach do jednej osoby na 20 metrów kwadratowych powoduje, że większość chętnych nie będzie mogła osobiście uczestniczyć w wielkanocnych nabożeństwach. - Stąd też biskupi chyba we wszystkich diecezjach w Polsce, jako że to leży w gestii każdego biskupa na terenie swojej diecezji, podjęli decyzję o możliwości dyspens, czyli ktoś kto nie uczestniczy we mszy świętej, nie ma grzechu - dodał rzecznik KEP. Ks. Gęsiak zaapelował też, by nawet podczas oglądania transmisji mszy w internecie czy telewizji, zadbać by odbyło się to w "uroczysty" sposób. - Dobrze się ubierzmy, połóżmy sobie biały obrus na stole, jakąś świecę, może krzyż" – wymieniał.

