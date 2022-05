Mroczna strona Matki Teresy. "Przybyła na ratunek oprawcy"

"Mother Teresa: For The Love Of God?" - taki tytuł nosi trzyczęściowy film dokumentalny przygotowany przez brytyjską stację Sky. Produkcja wzbudza ogromne kontrowersje, ponieważ pokazano w nim ciemniejszą stronę Matki Teresy z Kalkuty, która miała bronić duchownego oskarżonego o seksualne molestowanie dzieci, a także źle traktować zakonnice.