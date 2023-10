Morawiecki zaatakował Scheuring-Wielgus. "Szkaluje Jana Pawła II"

Joanna Scheuring-Wielgus wówczas mocno krytykowała działania Wojtyły. - Jan Paweł II nie tylko przenosił i ukrywał księży pedofili z parafii do parafii jak był biskupem krakowskim, ale również, jak już wiemy, robił to i nie reagował na te krzywdy kiedy był papieżem, czyli głową Kościoła. Natomiast to, co my zrobimy, jak państwo wiecie od 2018 roku skrupulatnie uzupełniamy mapę kościelnej pedofilii i już dzisiaj Jan Paweł II również znajdzie się na tej mapie jako biskup, który przenosił księży pedofilów z parafii do parafii - mówiła.