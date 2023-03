"To skandal". W Sejmie wrze podczas dyskusji o Janie Pawle II

Kosiniak-Kamysz: nie byłoby nas w Unii Europejskiej

Po nim projekt PSL w ramach pierwszego czytania zaprezentował Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ta uchwała jest dlatego, żeby upamiętnić. Upamiętnienie jest potwierdzeniem i swojego rodzaju obroną. Bo pamięć i tożsamość jest silniejsza niż jeden akt związany z obroną. To jest stanie przy wartościach. My przy wartościach Jana Pawła II stoimy i stać chcemy. To jest bardzo ważne, nie rozbić tego, co nas łączy.- uzasadniał poseł Koalicji Polskiej.