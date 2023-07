Ujawniono nieznane dokumenty. Wojtyła "był wstrząśnięty i płakał"

"Z materiałów, które poznaliśmy wcześniej wynikało, że Wojtyła po rozmowie w cztery oczy z proboszczem Jeleśni, który poinformował go o czynach ks. Loranca, oraz oskarżanym duchownym, był wstrząśnięty. Nowe dokumenty mówią zaś, że w obecności świadków płakał. Miał też wyrażać obawę o to, że władze państwowe na pewno wykorzystają ten skandal i trafi on na łamy gazet, aby skompromitować Kościół" - czytamy w "Rzeczpospolitej".