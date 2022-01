Morawiecki wmówił to Kaczyńskiemu? Gowin o Polskim Ładzie

- To my ujawniliśmy jego miałkość, błędy i głośno mówiliśmy, że zniszczy w Polsce klasę średnią - nauczycieli, wykładowców, drobnych przedsiębiorców, wolne zawody, inżynierów czy specjalistów. Tymczasem w głowie Kaczyńskiego, któremu wmówił to Morawiecki, Polski Ład stał się świętym Graalem - przepustką do zwycięstwa w kolejnych wyborach. A my ten misterny plan zniszczyliśmy, zanim zdążyła ruszyć propagandowa machina - powiedział Gowin.