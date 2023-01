"Morawiecki skamlał". Tusk szydzi z premiera

- Morawiecki pojechał do Brukseli na kolanach. Wrócił i skamlał: "Nie ruszajcie tej ustawy (o Sądzie Najwyższym - red.), Bruksela ją napisała od początku do końca". To upokarzające. Ale pokazuje, że to wy macie powód do satysfakcji. To oni musieli zmieniać zdanie - mówił Donald Tusk na spotkaniu z młodymi w Gdańsku.