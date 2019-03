Morawiecki rozmawiał z unijnym komisarzem o brexicie. "Chcemy pozostania Brytyjczyków w UE"

Premier spotkał się z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej Michelem Barnierem. Tematem rozmów było wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Morawiecki przyznał, że znajdujemy się obecnie w kluczowym momencie brexitu.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał na temat brexitu z unijnym negocjatorem Michelem Barnierem (PAP, Fot: Piotr Nowak)

- Dla nas podstawową sprawą, jest to, żeby Wielka Brytania pozostała w UE. Jesteśmy w momencie, kiedy są możliwe dwa scenariusze. Albo wyjście bezumowne albo twardy brexit. Jesteśmy też realistami. W przypadku negatywnego głosowania jesteśmy otwarci na wniosek dotyczący przedłużenie procesu wyjścia z Unii Europejskiej - powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Unijny komisarz przyznał, że to jego czwarta wizyta w Warszawie. - To coś nadzwyczajnego. Chciałbym po raz kolejny podziękować za zaufanie i wsparcie podczas negocjacji, a także dobrą współpracę. Rozmowy prowadzimy od dwóch lat. To ciągły dialog. Bronimy interesów państw Unii Europejskiej, które są dla nas priorytetem. Miliony Polaków pracują w Zjednoczonym Królestwie - tłumaczył Michel Barnier.

W Izbie Gmin ważą się losy Brexitu

- Opracowywaliśmy umowę dotyczą brexitu. To porozumienie będzie poddane pod głosowanie w Izbie Gmin. W gestii brytyjskich parlamentarzystów leży przyszłość ich kraju. To najlepszy kompromis dla obu stron. Najważniejszy jest etap wynegocjowania nowych relacji. Do ich rozpoczęcia potrzeba będzie sporo zaufania - dodał.

Brytyjski rząd zagłosuje w piątek nad projektem umowy wyjścia z Unii Europejskiej, ale bez deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych relacji z unijnym sojuszem. Ma czas do godz. 23. Przyjęcie umowy oznacza opóźnienie brexitu do 22 maja. W razie fiaska Wielka Brytania będzie miała czas do 12 kwietnia, aby zdecydować o opuszczeniu UE bez umowy lub pozostaniu we Wspólnocie.

