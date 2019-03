Wielka Brytania. Izba Gmin odrzuciła wszystkie propozycje ws. brexitu.

W środę wieczorem w brytyjskim parlamencie odbyły się "orientacyjne" głosowania ws. brexitu. Izba Gmin zgodziła się na przesunięcie daty z 29 marca na 12 kwietnia lub 22 maja. Jednocześnie odrzucono wszystkie osiem wersji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Pojawiło się aż szesnaście propozycji, ale do głosowania spiker Izby Gmin John Bercow dopuścił tylko połowę z nich. Plan zakładał, że jeśli któraś z propozycji uzyska bezwzględną większość, może zostać skierowana do właściwego, wiążącego prawnie głosowania w poniedziałek.

Sytuacja zmieniła się, gdy podczas zamkniętego spotkania posłów Partii Konserwatywnej w środę Theresa May zapowiedziała, że poda się do dymisji przed kolejną fazą negocjacji , choć nie podała konkretnej daty.

Warunkiem rezygnacji May ze stanowiska premiera przed kolejną fazą negocjacji w sprawie brexitu ma być przyjęcie przez parlament jej umowy z Unią Europejską. Może się to okazać jednak trudne, ponieważ w obu dotychczasowych głosowaniach w Izbie Gmin umowa Theresy May przepadła z kretesem.

Wiele wskazuje na to, że May nadal nie ma większości, ale możliwe, że jej zapowiedź opuszczenia fotela premiera skłoni buntowników w Partii Konserwatywnej do zagłosowania za jej umową, jeśli w ogóle do takiego głosowania dojdzie w najbliższych dniach. Poparcie dla Theresy May niespodziewanie ogłosił w środę Boris Johnson, były szef MSZ, a zarazem główny adwersarz May w łonie Partii Konserwatywnej.