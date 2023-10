Morawiecki o rządach Tuska: Jedna rzecz była lepsza

Dodał, że program wyborczy Donalda Tuska to "pełzający zamach stanu." Wskazał na wypowiedzi lidera PO dotyczące prezesa NBP, prezes Trybunału Konstytucyjnego i TVP. - Nie pozwolimy, by przemoc zastąpiła demokrację. W Polsce prawo stanowi się w Sejmie, a nie na ulicach. Chociaż dostrzegamy wady obecnie obowiązującej konstytucji to chcemy bronić naszego porządku ustrojowego przed Tuskiem. Jego plan to prosta droga do wojny domowej - powiedział.