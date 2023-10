Radykalna decyzja Morawieckiego ws. paktu migracyjnego

Morawiecki atakuje Tuska

Morawiecki zaatakował także polską opozycję. - Przestrzegamy przed przyjęciem nielegalnych imigrantów do Europy. Przestrzegamy przed tym, na co zgodziła się tutaj partia Tuska i razem z Weberem prą bardzo szybko do realizacji tego koszmarnego i bardzo błędnego procesu politycznego - mówił.