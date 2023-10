Ostra reakcja pałacu prezydenckiego ws. Legii. "Nie może być zgody"

- Często słyszymy różnego rodzaju argumenty dotyczące podstawowych wartości, wolności i praw, a kiedy przychodzi do realnego implementowania tych zasad prawnych, to obserwujemy raczej zasadę podwójnych standardów, w zupełnie innej formule traktowani są obywatele Europy Środkowej i Wschodniej. Na to zgody być nie może - dodał.