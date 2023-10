Holendrzy uderzają w Legię w komunikacie. Stanowcze słowa władz

"W polskich mediach pojawił się obraz piłkarzy jako ofiar holenderskiej policji, ale nie jest to prawdą. To piłkarze użyli siły. Areszt to ciężkie narzędzie, policja nie robi tego bez powodu" - czytamy we wspólnym oświadczeniu władz Alkmaar, holenderskiej policji i prokuratury, wydanym w związku z awanturą po meczu Legii z AZ Alkmaar.